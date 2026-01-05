SegnaliSezioni
KAUSER AHMED

PP163641

KAUSER AHMED
0 recensioni
70 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 50%
Pepperstone-Edge01
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
18 (90.00%)
Loss Trade:
2 (10.00%)
Best Trade:
79.32 USD
Worst Trade:
-33.72 USD
Profitto lordo:
134.24 USD (13 177 pips)
Perdita lorda:
-34.68 USD (4 476 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (98.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.83 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
10 (50.00%)
Short Trade:
10 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.87
Profitto previsto:
4.98 USD
Profitto medio:
7.46 USD
Perdita media:
-17.34 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-33.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.72 USD (1)
Crescita mensile:
36.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.72 USD (11.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.28% (33.72 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 18
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 133
EURUSD -33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13K
EURUSD -4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.32 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +98.83 USD
Massima perdita consecutiva: -33.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.07 × 15
Tickmill-Live04
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
ICMarkets-Live18
0.88 × 40
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2198
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
InvestAZ-Real
1.71 × 7
Pepperstone-Edge07
1.76 × 197
PepperstoneFinancial-US03-Demo
1.80 × 5
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
180 più
2026.01.05 03:59
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 1.44% of days out of the 487 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 03:59
80% of trades performed within 4 days. This comprises 0.82% of days out of the 487 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 03:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.05 03:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
