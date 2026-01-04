SegnaliSezioni
Ihor Bortniak

IBX

Ihor Bortniak
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
73 (87.95%)
Loss Trade:
10 (12.05%)
Best Trade:
23.60 UST
Worst Trade:
-5.40 UST
Profitto lordo:
365.92 UST (6 859 pips)
Perdita lorda:
-64.29 UST (234 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (65.39 UST)
Massimo profitto consecutivo:
82.26 UST (14)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
22.78
Long Trade:
57 (68.67%)
Short Trade:
26 (31.33%)
Fattore di profitto:
5.69
Profitto previsto:
3.63 UST
Profitto medio:
5.01 UST
Perdita media:
-6.43 UST
Massime perdite consecutive:
3 (-0.45 UST)
Massima perdita consecutiva:
-5.40 UST (1)
Crescita mensile:
4.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 UST
Massimale:
13.24 UST (4.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD+ 68
EURUSD+ 13
XAUUSD+ 1
NAS100 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD+ 269
EURUSD+ 25
XAUUSD+ 2
NAS100 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD+ 4.7K
EURUSD+ 451
XAUUSD+ 186
NAS100 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.60 UST
Worst Trade: -5 UST
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +65.39 UST
Massima perdita consecutiva: -0.45 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2026.01.04 22:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 22:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
