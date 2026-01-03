SegnaliSezioni
Hitesh Sharda

Samarkand

Hitesh Sharda
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 80 USD al mese
crescita dal 2025 15%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
22 (84.61%)
Loss Trade:
4 (15.38%)
Best Trade:
238.55 USD
Worst Trade:
-104.15 USD
Profitto lordo:
819.90 USD (143 594 pips)
Perdita lorda:
-209.74 USD (49 831 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (208.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
421.63 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
34.51%
Massimo carico di deposito:
35.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.40
Long Trade:
14 (53.85%)
Short Trade:
12 (46.15%)
Fattore di profitto:
3.91
Profitto previsto:
23.47 USD
Profitto medio:
37.27 USD
Perdita media:
-52.44 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-104.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.15 USD (1)
Crescita mensile:
271.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.75 USD
Massimale:
138.80 USD (42.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.05% (138.80 USD)
Per equità:
5.04% (17.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 15
EURUSDm 2
USDJPYm 2
GBPAUDm 2
XAUUSDm 1
USDCADm 1
USOILm 1
GBPUSDm 1
USTECm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 547
EURUSDm 31
USDJPYm -57
GBPAUDm 10
XAUUSDm 72
USDCADm 2
USOILm -5
GBPUSDm 5
USTECm 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 86K
EURUSDm 76
USDJPYm -177
GBPAUDm 14
XAUUSDm 7.3K
USDCADm 4
USOILm -23
GBPUSDm 9
USTECm 499
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +238.55 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +208.61 USD
Massima perdita consecutiva: -104.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I trade with strict risk management and full discipline. Capital protection is my first priority. No martingale, no over-leverage, no gambling. Trades are transparent, logical, and controlled. Growth is steady, realistic, and long-term focused.
Non ci sono recensioni
2026.01.03 12:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.03 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Samarkand
80USD al mese
15%
0
0
USD
340
USD
1
0%
26
84%
35%
3.90
23.47
USD
42%
1:200
