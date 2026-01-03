- Crescita
Trade:
26
Profit Trade:
22 (84.61%)
Loss Trade:
4 (15.38%)
Best Trade:
238.55 USD
Worst Trade:
-104.15 USD
Profitto lordo:
819.90 USD (143 594 pips)
Perdita lorda:
-209.74 USD (49 831 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (208.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
421.63 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
34.51%
Massimo carico di deposito:
35.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.40
Long Trade:
14 (53.85%)
Short Trade:
12 (46.15%)
Fattore di profitto:
3.91
Profitto previsto:
23.47 USD
Profitto medio:
37.27 USD
Perdita media:
-52.44 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-104.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.15 USD (1)
Crescita mensile:
271.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.75 USD
Massimale:
138.80 USD (42.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.05% (138.80 USD)
Per equità:
5.04% (17.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|15
|EURUSDm
|2
|USDJPYm
|2
|GBPAUDm
|2
|XAUUSDm
|1
|USDCADm
|1
|USOILm
|1
|GBPUSDm
|1
|USTECm
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|547
|EURUSDm
|31
|USDJPYm
|-57
|GBPAUDm
|10
|XAUUSDm
|72
|USDCADm
|2
|USOILm
|-5
|GBPUSDm
|5
|USTECm
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|86K
|EURUSDm
|76
|USDJPYm
|-177
|GBPAUDm
|14
|XAUUSDm
|7.3K
|USDCADm
|4
|USOILm
|-23
|GBPUSDm
|9
|USTECm
|499
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +238.55 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +208.61 USD
Massima perdita consecutiva: -104.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I trade with strict risk management and full discipline. Capital protection is my first priority. No martingale, no over-leverage, no gambling. Trades are transparent, logical, and controlled. Growth is steady, realistic, and long-term focused.
Non ci sono recensioni
