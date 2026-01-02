- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
21.16 USD
Worst Trade:
-7.74 USD
Profitto lordo:
90.03 USD (52 177 pips)
Perdita lorda:
-7.74 USD (7 739 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (88.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.02 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
10.63
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
11.63
Profitto previsto:
8.23 USD
Profitto medio:
10.00 USD
Perdita media:
-7.74 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.74 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.74 USD (6.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|82
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|44K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.16 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +88.02 USD
Massima perdita consecutiva: -7.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
