Dani Kurniawan

DK

Dani Kurniawan
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 148%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 464
Profit Trade:
970 (66.25%)
Loss Trade:
494 (33.74%)
Best Trade:
110.35 NZD
Worst Trade:
-31.82 NZD
Profitto lordo:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
Perdita lorda:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (133.65 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
167.50 NZD (27)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.93%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
322
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
4.04
Long Trade:
685 (46.79%)
Short Trade:
779 (53.21%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.78 NZD
Profitto medio:
3.10 NZD
Perdita media:
-3.76 NZD
Massime perdite consecutive:
41 (-165.07 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-170.58 NZD (18)
Crescita mensile:
91.61%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.91 NZD
Massimale:
283.66 NZD (14.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.65% (283.66 NZD)
Per equità:
0.00% (0.00 NZD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1464
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 899
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +110.35 NZD
Worst Trade: -32 NZD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +133.65 NZD
Massima perdita consecutiva: -165.07 NZD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
Non ci sono recensioni
2026.01.02 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 20:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 20:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
