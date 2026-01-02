- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 464
Profit Trade:
970 (66.25%)
Loss Trade:
494 (33.74%)
Best Trade:
110.35 NZD
Worst Trade:
-31.82 NZD
Profitto lordo:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
Perdita lorda:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (133.65 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
167.50 NZD (27)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.93%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
322
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
4.04
Long Trade:
685 (46.79%)
Short Trade:
779 (53.21%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.78 NZD
Profitto medio:
3.10 NZD
Perdita media:
-3.76 NZD
Massime perdite consecutive:
41 (-165.07 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-170.58 NZD (18)
Crescita mensile:
91.61%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.91 NZD
Massimale:
283.66 NZD (14.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.65% (283.66 NZD)
Per equità:
0.00% (0.00 NZD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1464
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|899
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +110.35 NZD
Worst Trade: -32 NZD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +133.65 NZD
Massima perdita consecutiva: -165.07 NZD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
BlackBullMarkets-Live
|2.99 × 180
|
FBS-Real-8
|5.00 × 1
Non ci sono recensioni