SegnaliSezioni
Segnali
404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

Relax EA
Crescita
706%
Abbonati
1
Settimane
268
Trade
1767
Vincita
76%
Fattore di profitto
1.67
DD massimo
28%
Golden Nuggets
Crescita
1 005%
Abbonati
74
Settimane
32
Trade
743
Vincita
79%
Fattore di profitto
3.76
DD massimo
21%
SwissBot Gold Guardian
Crescita
1 714%
Abbonati
4
Settimane
162
Trade
645
Vincita
78%
Fattore di profitto
3.13
DD massimo
38%
NoPain MT5
Crescita
1 653%
Abbonati
75
Settimane
218
Trade
5545
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.68
DD massimo
21%
Daily Gold Sniper
Crescita
714%
Abbonati
34
Settimane
49
Trade
153
Vincita
95%
Fattore di profitto
2.14
DD massimo
34%
MagicGW audcad L
Crescita
1 801%
Abbonati
120
Settimane
55
Trade
1673
Vincita
79%
Fattore di profitto
5.97
DD massimo
33%
Deux ex machina
Crescita
5 254%
Abbonati
3
Settimane
242
Trade
1483
Vincita
75%
Fattore di profitto
1.86
DD massimo
26%
BreakThrustPro V2
Crescita
235%
Abbonati
11
Settimane
63
Trade
568
Vincita
58%
Fattore di profitto
1.46
DD massimo
22%
Trend234
Crescita
753%
Abbonati
3
Settimane
59
Trade
3038
Vincita
49%
Fattore di profitto
1.22
DD massimo
34%
GoldenBug ICM
Crescita
92%
Abbonati
14
Settimane
72
Trade
468
Vincita
48%
Fattore di profitto
1.52
DD massimo
14%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2242 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.