- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
121 (82.31%)
Loss Trade:
26 (17.69%)
Best Trade:
7.98 UST
Worst Trade:
-34.98 UST
Profitto lordo:
364.92 UST (36 445 pips)
Perdita lorda:
-409.63 UST (39 889 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (76.39 UST)
Massimo profitto consecutivo:
76.39 UST (22)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
82.39%
Massimo carico di deposito:
80.94%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
181
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
144 (97.96%)
Short Trade:
3 (2.04%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.30 UST
Profitto medio:
3.02 UST
Perdita media:
-15.76 UST
Massime perdite consecutive:
2 (-58.17 UST)
Massima perdita consecutiva:
-58.17 UST (2)
Crescita mensile:
-4.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.67 UST
Massimale:
185.33 UST (15.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.90% (185.57 UST)
Per equità:
64.29% (677.24 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|-43
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|-3.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trading strategico sull’oro basato su un sistema collaudato per una crescita sostenibile. Focalizzato su ingressi ad alta probabilità, rapida realizzazione dei profitti e una forte protezione del capitale in condizioni di mercato dinamiche.
Non ci sono recensioni
