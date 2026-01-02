SegnaliSezioni
XAUUSDx SAFE TRADER
Mochamad Dhani Dharmawan

XAUUSDx SAFE TRADER

Mochamad Dhani Dharmawan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -4%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
121 (82.31%)
Loss Trade:
26 (17.69%)
Best Trade:
7.98 UST
Worst Trade:
-34.98 UST
Profitto lordo:
364.92 UST (36 445 pips)
Perdita lorda:
-409.63 UST (39 889 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (76.39 UST)
Massimo profitto consecutivo:
76.39 UST (22)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
82.39%
Massimo carico di deposito:
80.94%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
181
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
144 (97.96%)
Short Trade:
3 (2.04%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.30 UST
Profitto medio:
3.02 UST
Perdita media:
-15.76 UST
Massime perdite consecutive:
2 (-58.17 UST)
Massima perdita consecutiva:
-58.17 UST (2)
Crescita mensile:
-4.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.67 UST
Massimale:
185.33 UST (15.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.90% (185.57 UST)
Per equità:
64.29% (677.24 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 147
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ -43
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.98 UST
Worst Trade: -35 UST
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +76.39 UST
Massima perdita consecutiva: -58.17 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading strategico sull’oro basato su un sistema collaudato per una crescita sostenibile. Focalizzato su ingressi ad alta probabilità, rapida realizzazione dei profitti e una forte protezione del capitale in condizioni di mercato dinamiche.


Non ci sono recensioni
2026.01.02 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
