Trade:
31
Profit Trade:
18 (58.06%)
Loss Trade:
13 (41.94%)
Best Trade:
1.15 USD
Worst Trade:
-6.05 USD
Profitto lordo:
7.00 USD (6 973 pips)
Perdita lorda:
-27.32 USD (27 308 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.01 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.32
Attività di trading:
7.68%
Massimo carico di deposito:
2785.26%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.91
Long Trade:
19 (61.29%)
Short Trade:
12 (38.71%)
Fattore di profitto:
0.26
Profitto previsto:
-0.66 USD
Profitto medio:
0.39 USD
Perdita media:
-2.10 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.62 USD (3)
Crescita mensile:
-20.32%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.18 USD
Massimale:
22.36 USD (22.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.10% (22.36 USD)
Per equità:
5.21% (4.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-20K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.15 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.01 USD
Massima perdita consecutiva: -6.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
