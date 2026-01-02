SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GRID EA 2026
Nodirbek Juraev

GRID EA 2026

Nodirbek Juraev
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -20%
Exness-MT5Real32
1:2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
18 (58.06%)
Loss Trade:
13 (41.94%)
Best Trade:
1.15 USD
Worst Trade:
-6.05 USD
Profitto lordo:
7.00 USD (6 973 pips)
Perdita lorda:
-27.32 USD (27 308 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.01 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.32
Attività di trading:
7.68%
Massimo carico di deposito:
2785.26%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.91
Long Trade:
19 (61.29%)
Short Trade:
12 (38.71%)
Fattore di profitto:
0.26
Profitto previsto:
-0.66 USD
Profitto medio:
0.39 USD
Perdita media:
-2.10 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.62 USD (3)
Crescita mensile:
-20.32%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.18 USD
Massimale:
22.36 USD (22.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.10% (22.36 USD)
Per equità:
5.21% (4.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -20K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.15 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.01 USD
Massima perdita consecutiva: -6.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.02 07:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 07:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:2 - 1:200
2026.01.02 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 06:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:2 - 1:200
2026.01.02 05:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 05:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 05:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati