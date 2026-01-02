- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
5.16 USD
Worst Trade:
-3.15 USD
Profitto lordo:
16.02 USD (25 854 pips)
Perdita lorda:
-4.04 USD (6 754 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (15.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.98 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
3.08
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
3.97
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
2.00 USD
Perdita media:
-2.02 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.79 USD (2)
Crescita mensile:
23.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.85 USD
Massimale:
3.89 USD (7.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|XAUUSD+
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|3
|XAUUSD+
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|18K
|XAUUSD+
|988
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.16 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.98 USD
Massima perdita consecutiva: -3.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
TradeSystem Carrier utilizes context-reading of the financial market based on algorithms that identify the momentum of flow distribution.
