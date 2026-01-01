- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
4 (40.00%)
Loss Trade:
6 (60.00%)
Best Trade:
10.88 USD
Worst Trade:
-16.52 USD
Profitto lordo:
22.83 USD (54 525 pips)
Perdita lorda:
-54.05 USD (204 765 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (22.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.34
Attività di trading:
90.34%
Massimo carico di deposito:
149.42%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
10 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.42
Profitto previsto:
-3.12 USD
Profitto medio:
5.71 USD
Perdita media:
-9.01 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-44.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.69 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.22 USD
Massimale:
44.69 USD (47.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.32% (44.69 USD)
Per equità:
42.46% (88.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|-31
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|-150K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.88 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.83 USD
Massima perdita consecutiva: -44.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
