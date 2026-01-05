SegnaliSezioni
Aleksandr Builov

QuantiX Core EA

Aleksandr Builov
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
0%
InstaForex-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
13 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1 167.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
7 587.50 USD (5 570 pips)
Perdita lorda:
-175.00 USD
Vincite massime consecutive:
13 (7 587.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 587.50 USD (13)
Indice di Sharpe:
2.83
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
296.50
Long Trade:
8 (61.54%)
Short Trade:
5 (38.46%)
Fattore di profitto:
43.36
Profitto previsto:
583.65 USD
Profitto medio:
583.65 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
173.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.00 USD
Massimale:
25.00 USD (0.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ls 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ls 7.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ls 5.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 167.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7 587.50 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2026.01.05 11:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 11:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.05 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
