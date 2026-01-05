- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
13 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1 167.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
7 587.50 USD (5 570 pips)
Perdita lorda:
-175.00 USD
Vincite massime consecutive:
13 (7 587.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 587.50 USD (13)
Indice di Sharpe:
2.83
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
296.50
Long Trade:
8 (61.54%)
Short Trade:
5 (38.46%)
Fattore di profitto:
43.36
Profitto previsto:
583.65 USD
Profitto medio:
583.65 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
173.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.00 USD
Massimale:
25.00 USD (0.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ls
|7.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ls
|5.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 167.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7 587.50 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
