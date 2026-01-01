- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
TJ trading strategy is 100% Technical Analysis with consistent profitability based on
Daily 1-3 accurate signals with following Money & Risk Management
Minimum deposit is $200
Recommended deposit is $500
If you don't have XM Account. Please register with my link https://affs.click/J5KC7
Register XM Account with Partner Code: JDGFX
Account Type: MT5 Standard
Leverage: 1:500
DO NOT OVER TRADE WHEN SIGNAL EXECUTE