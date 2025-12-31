- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
38 (79.16%)
Loss Trade:
10 (20.83%)
Best Trade:
24.48 USD
Worst Trade:
-11.88 USD
Profitto lordo:
185.15 USD (12 352 pips)
Perdita lorda:
-41.51 USD (3 492 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (100.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.31 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
7.47
Long Trade:
9 (18.75%)
Short Trade:
39 (81.25%)
Fattore di profitto:
4.46
Profitto previsto:
2.99 USD
Profitto medio:
4.87 USD
Perdita media:
-4.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-19.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.22 USD (3)
Crescita mensile:
228.26%
Algo trading:
43%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.17 USD
Massimale:
19.22 USD (12.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.40% (19.22 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|SOLUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|144
|SOLUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|SOLUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.48 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +100.31 USD
Massima perdita consecutiva: -19.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
