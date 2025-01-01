SegnaliSezioni
404

Purtroppo, il segnale PreciseTrading è disattivato e non disponibile

Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 4 MetaTrader:

ATong
Crescita
5 126%
Abbonati
1
Settimane
245
Trade
7913
Vincita
76%
Fattore di profitto
1.55
DD massimo
28%
MultiWay ICM
Crescita
538%
Abbonati
12
Settimane
102
Trade
921
Vincita
74%
Fattore di profitto
2.06
DD massimo
28%
Niguru GBP
Crescita
16 870%
Abbonati
0
Settimane
148
Trade
1274
Vincita
88%
Fattore di profitto
2.26
DD massimo
39%
MCA100
Crescita
1 088%
Abbonati
9
Settimane
111
Trade
324
Vincita
54%
Fattore di profitto
1.55
DD massimo
35%
My Authors Programs
Crescita
513%
Abbonati
8
Settimane
39
Trade
801
Vincita
89%
Fattore di profitto
2.55
DD massimo
16%
Ultima
Crescita
336 493%
Abbonati
1
Settimane
174
Trade
298
Vincita
99%
Fattore di profitto
608.02
DD massimo
44%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Crescita
987%
Abbonati
9
Settimane
79
Trade
3320
Vincita
82%
Fattore di profitto
3.79
DD massimo
41%
Scalp IC Markets ECN
Crescita
6 180%
Abbonati
2
Settimane
332
Trade
2069
Vincita
72%
Fattore di profitto
1.91
DD massimo
38%
Gold pro
Crescita
4 420%
Abbonati
33
Settimane
45
Trade
926
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.84
DD massimo
52%
Annic
Crescita
2 397%
Abbonati
1
Settimane
231
Trade
1002
Vincita
78%
Fattore di profitto
3.44
DD massimo
30%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2646 segnali disponibili
per MetaTrader 4

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.