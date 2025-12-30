- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
303
Profit Trade:
209 (68.97%)
Loss Trade:
94 (31.02%)
Best Trade:
21.68 USD
Worst Trade:
-27.75 USD
Profitto lordo:
648.22 USD (112 906 pips)
Perdita lorda:
-441.58 USD (284 112 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (64.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.61 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
52 (17.16%)
Short Trade:
251 (82.84%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
3.10 USD
Perdita media:
-4.70 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-27.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.65 USD (5)
Crescita mensile:
468.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
100.18 USD (62.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.33% (100.18 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|289
|BTCUSD
|12
|ETHUSD
|1
|XAGUSD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|218
|BTCUSD
|-17
|ETHUSD
|0
|XAGUSD.s
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|22K
|BTCUSD
|-193K
|ETHUSD
|-505
|XAGUSD.s
|57
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.68 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +64.56 USD
Massima perdita consecutiva: -27.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
