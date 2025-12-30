SegnaliSezioni
Hung Thinh Nguyen

MrSE7EN

Hung Thinh Nguyen
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 660%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
303
Profit Trade:
209 (68.97%)
Loss Trade:
94 (31.02%)
Best Trade:
21.68 USD
Worst Trade:
-27.75 USD
Profitto lordo:
648.22 USD (112 906 pips)
Perdita lorda:
-441.58 USD (284 112 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (64.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.61 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
52 (17.16%)
Short Trade:
251 (82.84%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
3.10 USD
Perdita media:
-4.70 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-27.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.65 USD (5)
Crescita mensile:
468.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
100.18 USD (62.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.33% (100.18 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 289
BTCUSD 12
ETHUSD 1
XAGUSD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 218
BTCUSD -17
ETHUSD 0
XAGUSD.s 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 22K
BTCUSD -193K
ETHUSD -505
XAGUSD.s 57
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.68 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +64.56 USD
Massima perdita consecutiva: -27.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.

- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.

Low Drawdown 10-20%
Non ci sono recensioni
2025.12.30 15:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 15:50
A large drawdown may occur on the account again
