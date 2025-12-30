SegnaliSezioni
Roni Gautama

Eagle wing test

Roni Gautama
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 7%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 334
Profit Trade:
5 175 (50.07%)
Loss Trade:
5 159 (49.92%)
Best Trade:
4 100.30 USD
Worst Trade:
-3 001.08 USD
Profitto lordo:
161 668.36 USD (1 376 558 pips)
Perdita lorda:
-140 678.51 USD (1 604 127 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (186.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 664.98 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
36 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
5 239 (50.70%)
Short Trade:
5 095 (49.30%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
2.03 USD
Profitto medio:
31.24 USD
Perdita media:
-27.27 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-87.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 600.16 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.25 USD
Massimale:
15 645.66 USD (4.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.85% (15 645.66 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 10334
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -227K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 100.30 USD
Worst Trade: -3 001 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +186.50 USD
Massima perdita consecutiva: -87.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Global" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.12.30 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 36 days
