- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10 334
Profit Trade:
5 175 (50.07%)
Loss Trade:
5 159 (49.92%)
Best Trade:
4 100.30 USD
Worst Trade:
-3 001.08 USD
Profitto lordo:
161 668.36 USD (1 376 558 pips)
Perdita lorda:
-140 678.51 USD (1 604 127 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (186.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 664.98 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
36 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
5 239 (50.70%)
Short Trade:
5 095 (49.30%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
2.03 USD
Profitto medio:
31.24 USD
Perdita media:
-27.27 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-87.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 600.16 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.25 USD
Massimale:
15 645.66 USD (4.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.85% (15 645.66 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|10334
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-227K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 100.30 USD
Worst Trade: -3 001 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +186.50 USD
Massima perdita consecutiva: -87.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Global" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni