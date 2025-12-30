SegnaliSezioni
Fasih Ullah Ghafoor

Machine

Fasih Ullah Ghafoor
1 recensione
Affidabilità
1 settimana
1 / 1.3K USD
crescita dal 2025 70%
VTMarkets-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
23 (92.00%)
Loss Trade:
2 (8.00%)
Best Trade:
82.40 USD
Worst Trade:
-33.85 USD
Profitto lordo:
669.02 USD (12 652 pips)
Perdita lorda:
-43.40 USD (782 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (409.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
409.25 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
64.72%
Massimo carico di deposito:
12.31%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
18.24
Long Trade:
19 (76.00%)
Short Trade:
6 (24.00%)
Fattore di profitto:
15.42
Profitto previsto:
25.02 USD
Profitto medio:
29.09 USD
Perdita media:
-21.70 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-33.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.85 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.60 USD
Massimale:
34.30 USD (2.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.72% (34.00 USD)
Per equità:
8.44% (98.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN 626
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +82.40 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +409.25 USD
Massima perdita consecutiva: -33.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Valutazione media:
Mirza Shahbaz Ahmed
198
Mirza Shahbaz Ahmed 2025.12.30 17:25 
 

great results .... doubled my deposit in singal day.

2025.12.30 15:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 14:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.