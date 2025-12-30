- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
23 (92.00%)
Loss Trade:
2 (8.00%)
Best Trade:
82.40 USD
Worst Trade:
-33.85 USD
Profitto lordo:
669.02 USD (12 652 pips)
Perdita lorda:
-43.40 USD (782 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (409.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
409.25 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
64.72%
Massimo carico di deposito:
12.31%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
18.24
Long Trade:
19 (76.00%)
Short Trade:
6 (24.00%)
Fattore di profitto:
15.42
Profitto previsto:
25.02 USD
Profitto medio:
29.09 USD
Perdita media:
-21.70 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-33.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.85 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.60 USD
Massimale:
34.30 USD (2.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.72% (34.00 USD)
Per equità:
8.44% (98.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-ECN
|626
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-ECN
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +82.40 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +409.25 USD
Massima perdita consecutiva: -33.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
70%
1
1.3K
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
0%
25
92%
65%
15.41
25.02
USD
USD
8%
1:500
great results .... doubled my deposit in singal day.