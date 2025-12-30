SegnaliSezioni
Muhammad Yaver

Bailey traders

Muhammad Yaver
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 10%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
845
Profit Trade:
495 (58.57%)
Loss Trade:
350 (41.42%)
Best Trade:
67.40 USD
Worst Trade:
-28.42 USD
Profitto lordo:
2 235.50 USD (147 722 pips)
Perdita lorda:
-1 943.84 USD (129 586 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (231.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
231.96 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
435 (51.48%)
Short Trade:
410 (48.52%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
4.52 USD
Perdita media:
-5.55 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-112.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-210.78 USD (15)
Crescita mensile:
104.51%
Previsione annuale:
1 268.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.42 USD
Massimale:
329.18 USD (66.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.03% (329.18 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 607
GBPUSD 60
USDJPY 55
EURUSD 51
EURGBP 19
AUDUSD 19
GBPJPY 18
GBPAUD 6
EURJPY 6
USDCHF 3
EURAUD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 395
GBPUSD -2
USDJPY -84
EURUSD 72
EURGBP -9
AUDUSD -30
GBPJPY -18
GBPAUD -4
EURJPY -25
USDCHF -7
EURAUD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 24K
GBPUSD 118
USDJPY -3.6K
EURUSD 691
EURGBP -406
AUDUSD -1K
GBPJPY -242
GBPAUD -572
EURJPY -991
USDCHF -176
EURAUD 131
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.40 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +231.96 USD
Massima perdita consecutiva: -112.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.73 × 100
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarketsSC-Live
2.97 × 478
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
XM.COM-MT5
3.10 × 269
GOMarketsMU-Live
3.50 × 8
RoboForex-ECN
3.72 × 659
FusionMarkets-Live
3.90 × 19236
Darwinex-Live
4.21 × 443
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
5.22 × 9
Valutrades-Live
5.25 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
5.65 × 2104
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
VantageInternational-Live 4
6.11 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
60 più
Gold trading 💹 1.100 leverage. Im using Fusion market live platform. 
My starting capital /investment is $200.
Thank you 
Non ci sono recensioni
2026.01.01 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.01 15:35
A large drawdown may occur on the account again
