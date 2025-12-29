SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Trade
Zamatshezi Zondani

Gold Trade

Zamatshezi Zondani
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
0%
DerivVU-Server-03
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
24 (35.82%)
Loss Trade:
43 (64.18%)
Best Trade:
123.35 USD
Worst Trade:
-96.80 USD
Profitto lordo:
520.97 USD (22 111 pips)
Perdita lorda:
-506.31 USD (24 842 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (151.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
151.19 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
46 (68.66%)
Short Trade:
21 (31.34%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
21.71 USD
Perdita media:
-11.77 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-29.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-144.56 USD (3)
Crescita mensile:
-97.64%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.36 USD
Massimale:
168.80 USD (111.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +123.35 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +151.19 USD
Massima perdita consecutiva: -29.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivVU-Server-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Strumento

Solo XAUUSD (Oro)

Struttura di mercato

Livelli di supporto e resistenza sui timeframe Daily e H4

Timeframe di ingresso

M15 (15 minuti)

Logica della strategia

Le operazioni vengono eseguite nella direzione del trend predominante.
Gli ingressi avvengono sul timeframe a 15 minuti, utilizzando Fair Value Gaps (FVG) allineati con la struttura dei timeframe superiori.

Gestione del rischio

  • Rapporto rischio : rendimento fisso = 1:3

  • Nessun utilizzo eccessivo della leva

  • Nessuna strategia di martingala

  • Nessuna strategia grid (a griglia)

Sessioni operative

  • Sessione di Londra

  • Sessione di New York

Frequenza delle operazioni

  • Da 1 a un massimo di 4 operazioni a settimana

  • Qualità prima della quantità — nessuna operazione forzata

Note importanti e disclaimer

  • Le performance e il drawdown variano in base alle condizioni di mercato

  • Questo sistema si basa su timing, struttura di mercato e regole rigorose

  • Il tuo conto di trading è sotto la tua responsabilità personale

  • I risultati passati non garantiscono risultati futuri

  • Non esiste alcuna percentuale di profitto garantita

  • Opera solo con capitale che sei disposto/a a perdere

  • Il tuo rischio = i tuoi profitti o le tue perdite

Questo servizio di segnali è pensato per trader disciplinati, non per il gioco d’azzardo o il trading emotivo.

Questo gruppo di segnali è adatto a te se:

  • Comprendi la gestione del rischio

  • Sai seguire le regole senza fare overtrading

  • Accetti le operazioni in perdita come parte del trading

  • Sei focalizzato/a sulla costanza, non sui guadagni rapidi


Non ci sono recensioni
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.22% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 07:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 07:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati