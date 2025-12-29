- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivVU-Server-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Strumento
Solo XAUUSD (Oro)
Struttura di mercato
Livelli di supporto e resistenza sui timeframe Daily e H4
Timeframe di ingresso
M15 (15 minuti)
Logica della strategia
Le operazioni vengono eseguite nella direzione del trend predominante.
Gli ingressi avvengono sul timeframe a 15 minuti, utilizzando Fair Value Gaps (FVG) allineati con la struttura dei timeframe superiori.
Gestione del rischio
-
Rapporto rischio : rendimento fisso = 1:3
-
Nessun utilizzo eccessivo della leva
-
Nessuna strategia di martingala
-
Nessuna strategia grid (a griglia)
Sessioni operative
-
Sessione di Londra
-
Sessione di New York
Frequenza delle operazioni
-
Da 1 a un massimo di 4 operazioni a settimana
-
Qualità prima della quantità — nessuna operazione forzata
Note importanti e disclaimer
-
Le performance e il drawdown variano in base alle condizioni di mercato
-
Questo sistema si basa su timing, struttura di mercato e regole rigorose
-
Il tuo conto di trading è sotto la tua responsabilità personale
-
I risultati passati non garantiscono risultati futuri
-
Non esiste alcuna percentuale di profitto garantita
-
Opera solo con capitale che sei disposto/a a perdere
-
Il tuo rischio = i tuoi profitti o le tue perdite
Questo servizio di segnali è pensato per trader disciplinati, non per il gioco d’azzardo o il trading emotivo.
Questo gruppo di segnali è adatto a te se:
-
Comprendi la gestione del rischio
-
Sai seguire le regole senza fare overtrading
-
Accetti le operazioni in perdita come parte del trading
-
Sei focalizzato/a sulla costanza, non sui guadagni rapidi