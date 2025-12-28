SegnaliSezioni
Anthony Ellis

Challeng

Anthony Ellis
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 17%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
143 (95.33%)
Loss Trade:
7 (4.67%)
Best Trade:
19.12 GBP
Worst Trade:
-7.62 GBP
Profitto lordo:
705.36 GBP (97 625 pips)
Perdita lorda:
-27.04 GBP (2 656 pips)
Vincite massime consecutive:
95 (506.22 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
506.22 GBP (95)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.25%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
25.72
Long Trade:
150 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
26.09
Profitto previsto:
4.52 GBP
Profitto medio:
4.93 GBP
Perdita media:
-3.86 GBP
Massime perdite consecutive:
6 (-26.37 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-26.37 GBP (6)
Crescita mensile:
16.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
26.37 GBP (0.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.59% (26.37 GBP)
Per equità:
31.57% (1 472.02 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 150
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 875
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 96K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.12.28 12:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 12:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
