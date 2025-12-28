- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
143 (95.33%)
Loss Trade:
7 (4.67%)
Best Trade:
19.12 GBP
Worst Trade:
-7.62 GBP
Profitto lordo:
705.36 GBP (97 625 pips)
Perdita lorda:
-27.04 GBP (2 656 pips)
Vincite massime consecutive:
95 (506.22 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
506.22 GBP (95)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.25%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
25.72
Long Trade:
150 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
26.09
Profitto previsto:
4.52 GBP
Profitto medio:
4.93 GBP
Perdita media:
-3.86 GBP
Massime perdite consecutive:
6 (-26.37 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-26.37 GBP (6)
Crescita mensile:
16.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
26.37 GBP (0.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.59% (26.37 GBP)
Per equità:
31.57% (1 472.02 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|875
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|96K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.12 GBP
Worst Trade: -8 GBP
Vincite massime consecutive: 95
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +506.22 GBP
Massima perdita consecutiva: -26.37 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Non ci sono recensioni