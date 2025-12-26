SegnaliSezioni
Safdar Hayat

NewStart

Safdar Hayat
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -85%
DerivVU-Server-03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
173
Profit Trade:
118 (68.20%)
Loss Trade:
55 (31.79%)
Best Trade:
34.50 USD
Worst Trade:
-129.58 USD
Profitto lordo:
913.42 USD (1 981 315 pips)
Perdita lorda:
-1 199.29 USD (1 549 336 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (118.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.27 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
122.59%
Massimo carico di deposito:
123.48%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
173
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
172 (99.42%)
Short Trade:
1 (0.58%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-1.65 USD
Profitto medio:
7.74 USD
Perdita media:
-21.81 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-43.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-178.81 USD (2)
Crescita mensile:
-84.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
285.87 USD
Massimale:
350.91 USD (80.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.02% (350.91 USD)
Per equità:
33.84% (11.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Crash 300 Index 60
Crash 600 Index 58
Crash 500 Index 29
Crash 900 Index 18
Crash 150 Index 7
Crash 1000 Index 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Crash 300 Index -30
Crash 600 Index -236
Crash 500 Index 31
Crash 900 Index -76
Crash 150 Index 17
Crash 1000 Index 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Crash 300 Index 37K
Crash 600 Index 53K
Crash 500 Index 40K
Crash 900 Index -49K
Crash 150 Index 197K
Crash 1000 Index 154K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.50 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +118.27 USD
Massima perdita consecutiva: -43.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivVU-Server-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

We try to give good 
Non ci sono recensioni
2025.12.27 14:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 12:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.26 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 12:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
