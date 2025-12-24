- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
4.42 USD
Worst Trade:
-14.71 USD
Profitto lordo:
7.14 USD (1 426 pips)
Perdita lorda:
-16.47 USD (14 713 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (2.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.42 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
34.26%
Massimo carico di deposito:
48.22%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-2.33 USD
Profitto medio:
2.38 USD
Perdita media:
-16.47 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-14.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.71 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.75 USD
Massimale:
15.26 USD (6.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.13% (14.82 USD)
Per equità:
6.00% (14.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.42 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.72 USD
Massima perdita consecutiva: -14.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
BUSNIESS IS MY PROFESSION
ALWAYS TRY TO LEARN A NEW IDEA.
