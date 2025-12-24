- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
42 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
17.64 UST
Worst Trade:
0.00 UST
Profitto lordo:
102.57 UST (8 240 pips)
Perdita lorda:
-3.30 UST
Vincite massime consecutive:
42 (102.57 UST)
Massimo profitto consecutivo:
102.57 UST (42)
Indice di Sharpe:
0.90
Attività di trading:
98.06%
Massimo carico di deposito:
100.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
275.75
Long Trade:
9 (21.43%)
Short Trade:
33 (78.57%)
Fattore di profitto:
31.08
Profitto previsto:
2.44 UST
Profitto medio:
2.44 UST
Perdita media:
0.00 UST
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 UST)
Massima perdita consecutiva:
0.00 UST (0)
Crescita mensile:
33.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 UST
Massimale:
0.36 UST (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
55.21% (12.67 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|99
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|8.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.64 UST
Worst Trade: -0 UST
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +102.57 UST
Massima perdita consecutiva: -0.00 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Интрадей-торговля золотом (XAU/USD) — это краткосрочная работа внутри одного торгового дня без переноса позиций на ночь. Основная цель — забирать движения на волатильности золота, используя технический анализ, уровни поддержки и сопротивления, объёмы и реакцию цены на новости.https://t.me/nicetrader69
