- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
7 (9.21%)
Loss Trade:
69 (90.79%)
Best Trade:
1.00 USD
Worst Trade:
-2.39 USD
Profitto lordo:
1.59 USD (145 pips)
Perdita lorda:
-32.86 USD (1 256 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (0.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
51 (67.11%)
Short Trade:
25 (32.89%)
Fattore di profitto:
0.05
Profitto previsto:
-0.41 USD
Profitto medio:
0.23 USD
Perdita media:
-0.48 USD
Massime perdite consecutive:
43 (-19.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.74 USD (43)
Crescita mensile:
-99.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.27 USD
Massimale:
31.50 USD (115.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|43
|NZDJPY
|11
|AUDCHF
|11
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|-19
|NZDJPY
|-3
|AUDCHF
|-6
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|-1
|GBPCHF
|0
|NZDCHF
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|-516
|NZDJPY
|-18
|AUDCHF
|-148
|EURUSD
|-201
|GBPUSD
|-21
|GBPCHF
|-3
|NZDCHF
|-10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 43
Massimo profitto consecutivo: +0.23 USD
Massima perdita consecutiva: -19.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradewillGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
