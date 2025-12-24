SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Traderwill
Virgo Saputra

Traderwill

Virgo Saputra
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
TradewillGlobal-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
7 (9.21%)
Loss Trade:
69 (90.79%)
Best Trade:
1.00 USD
Worst Trade:
-2.39 USD
Profitto lordo:
1.59 USD (145 pips)
Perdita lorda:
-32.86 USD (1 256 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (0.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
51 (67.11%)
Short Trade:
25 (32.89%)
Fattore di profitto:
0.05
Profitto previsto:
-0.41 USD
Profitto medio:
0.23 USD
Perdita media:
-0.48 USD
Massime perdite consecutive:
43 (-19.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.74 USD (43)
Crescita mensile:
-99.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.27 USD
Massimale:
31.50 USD (115.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 43
NZDJPY 11
AUDCHF 11
EURUSD 6
GBPUSD 2
GBPCHF 2
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD -19
NZDJPY -3
AUDCHF -6
EURUSD -3
GBPUSD -1
GBPCHF 0
NZDCHF 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD -516
NZDJPY -18
AUDCHF -148
EURUSD -201
GBPUSD -21
GBPCHF -3
NZDCHF -10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 43
Massimo profitto consecutivo: +0.23 USD
Massima perdita consecutiva: -19.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradewillGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Good
Non ci sono recensioni
2025.12.24 08:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati