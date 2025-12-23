- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
252
Profit Trade:
176 (69.84%)
Loss Trade:
76 (30.16%)
Best Trade:
1 529.85 USD
Worst Trade:
-1 380.00 USD
Profitto lordo:
61 522.75 USD (152 581 pips)
Perdita lorda:
-35 039.69 USD (92 977 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (8 251.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 251.20 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
21.88%
Massimo carico di deposito:
0.55%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.74
Long Trade:
231 (91.67%)
Short Trade:
21 (8.33%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
105.09 USD
Profitto medio:
349.56 USD
Perdita media:
-461.05 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-4 027.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 419.00 USD (5)
Crescita mensile:
93.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 199.90 USD
Massimale:
9 680.40 USD (30.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.13% (9 680.40 USD)
Per equità:
0.07% (34.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|252
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|26K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 529.85 USD
Worst Trade: -1 380 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +8 251.20 USD
Massima perdita consecutiva: -4 027.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|26.77 × 69
