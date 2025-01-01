Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 5 243%
- Abbonati
- 5
- Settimane
- 241
- Trade
- 1477
- Vincita
- 75%
- Fattore di profitto
- 1.86
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 1 773%
- Abbonati
- 118
- Settimane
- 54
- Trade
- 1655
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 5.98
- DD massimo
- 33%
- Crescita
- 1 566%
- Abbonati
- 5
- Settimane
- 160
- Trade
- 631
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 3.09
- DD massimo
- 38%
- Crescita
- 741%
- Abbonati
- 35
- Settimane
- 48
- Trade
- 150
- Vincita
- 96%
- Fattore di profitto
- 2.33
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 551%
- Abbonati
- 15
- Settimane
- 86
- Trade
- 633
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 2.34
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 1 647%
- Abbonati
- 85
- Settimane
- 216
- Trade
- 5540
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.68
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 998%
- Abbonati
- 71
- Settimane
- 32
- Trade
- 737
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 3.75
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 553%
- Abbonati
- 24
- Settimane
- 131
- Trade
- 1254
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.63
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 237%
- Abbonati
- 8
- Settimane
- 62
- Trade
- 562
- Vincita
- 58%
- Fattore di profitto
- 1.47
- DD massimo
- 22%
- Crescita
- 324%
- Abbonati
- 17
- Settimane
- 75
- Trade
- 458
- Vincita
- 49%
- Fattore di profitto
- 1.47
- DD massimo
- 17%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.