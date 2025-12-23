- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.41 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
21.89 USD (9 718 pips)
Perdita lorda:
-0.77 USD
Vincite massime consecutive:
5 (21.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.89 USD (5)
Indice di Sharpe:
2.05
Attività di trading:
47.15%
Massimo carico di deposito:
6.99%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
60.34
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
28.43
Profitto previsto:
4.38 USD
Profitto medio:
4.38 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.35 USD
Massimale:
0.35 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.52% (1.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.41 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +21.89 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
261
USD
USD
1
0%
5
100%
47%
28.42
4.38
USD
USD
1%
1:500