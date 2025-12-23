SegnaliSezioni
Md Tanjil Hossain

Tanjil

Md Tanjil Hossain
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.41 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
21.89 USD (9 718 pips)
Perdita lorda:
-0.77 USD
Vincite massime consecutive:
5 (21.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.89 USD (5)
Indice di Sharpe:
2.05
Attività di trading:
47.15%
Massimo carico di deposito:
6.99%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
60.34
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
28.43
Profitto previsto:
4.38 USD
Profitto medio:
4.38 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.35 USD
Massimale:
0.35 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.52% (1.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.41 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +21.89 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Non ci sono recensioni
2025.12.23 03:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 03:53
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.23 03:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 03:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.