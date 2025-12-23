SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Acct Growth Managar
Didik Setiawan

Acct Growth Managar

Didik Setiawan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 -48%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
4 (16.00%)
Loss Trade:
21 (84.00%)
Best Trade:
43.04 USD
Worst Trade:
-79.03 USD
Profitto lordo:
100.34 USD (119 856 pips)
Perdita lorda:
-386.83 USD (76 267 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (69.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.24 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.51
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
105.53%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
11 (44.00%)
Short Trade:
14 (56.00%)
Fattore di profitto:
0.26
Profitto previsto:
-11.46 USD
Profitto medio:
25.09 USD
Perdita media:
-18.42 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-103.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-162.04 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
286.49 USD
Massimale:
286.49 USD (48.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.18% (286.49 USD)
Per equità:
24.20% (126.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 5
BTCUSD 4
USTEC 4
USDJPY 3
EURUSD 3
AUDJPY 3
AUDUSD 2
ETHUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD -167
BTCUSD 37
USTEC -56
USDJPY 0
EURUSD -26
AUDJPY -54
AUDUSD -26
ETHUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -1.1K
BTCUSD 55K
USTEC -9.9K
USDJPY 56
EURUSD -207
AUDJPY -598
AUDUSD -143
ETHUSD 282
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.04 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +69.24 USD
Massima perdita consecutiva: -103.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Exness-MT5Real31
11.58 × 19
23/12/25 : Trade with risk 25$ per-pair, Max daily risk 100$, and Risk reward ratio up to 1:2 - 1:10
2025.12.23 11:59
2025.12.23 10:59
2025.12.23 09:59
2025.12.23 08:56
2025.12.23 06:56
Share of trading days is too low
2025.12.23 06:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 03:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 03:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 03:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 03:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 03:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
