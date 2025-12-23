- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
4 (16.00%)
Loss Trade:
21 (84.00%)
Best Trade:
43.04 USD
Worst Trade:
-79.03 USD
Profitto lordo:
100.34 USD (119 856 pips)
Perdita lorda:
-386.83 USD (76 267 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (69.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.24 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.51
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
105.53%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
11 (44.00%)
Short Trade:
14 (56.00%)
Fattore di profitto:
0.26
Profitto previsto:
-11.46 USD
Profitto medio:
25.09 USD
Perdita media:
-18.42 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-103.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-162.04 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
286.49 USD
Massimale:
286.49 USD (48.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.18% (286.49 USD)
Per equità:
24.20% (126.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|5
|BTCUSD
|4
|USTEC
|4
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|AUDJPY
|3
|AUDUSD
|2
|ETHUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|-167
|BTCUSD
|37
|USTEC
|-56
|USDJPY
|0
|EURUSD
|-26
|AUDJPY
|-54
|AUDUSD
|-26
|ETHUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-1.1K
|BTCUSD
|55K
|USTEC
|-9.9K
|USDJPY
|56
|EURUSD
|-207
|AUDJPY
|-598
|AUDUSD
|-143
|ETHUSD
|282
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.04 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +69.24 USD
Massima perdita consecutiva: -103.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|11.58 × 19
23/12/25 : Trade with risk 25$ per-pair, Max daily risk 100$, and Risk reward ratio up to 1:2 - 1:10
