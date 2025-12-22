SegnaliSezioni
Weldes Da Silva Campos

TRADERPRO NEXT XXC

Weldes Da Silva Campos
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 54%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
14 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.28 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
53.92 USD (5 070 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
14 (53.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.92 USD (14)
Indice di Sharpe:
3.50
Attività di trading:
10.02%
Massimo carico di deposito:
6.00%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
14 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.85 USD
Profitto medio:
3.85 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
53.88%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.28% (3.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 5.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.28 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +53.92 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.22 15:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TRADERPRO NEXT XXC
3000USD al mese
54%
0
0
USD
154
USD
1
92%
14
100%
10%
n/a
3.85
USD
2%
1:500
