- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
55 (82.08%)
Loss Trade:
12 (17.91%)
Best Trade:
23.03 USD
Worst Trade:
-3.95 USD
Profitto lordo:
143.71 USD (101 371 pips)
Perdita lorda:
-11.13 USD (7 432 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (80.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.07 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
64.49%
Massimo carico di deposito:
0.54%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
33.40
Long Trade:
28 (41.79%)
Short Trade:
39 (58.21%)
Fattore di profitto:
12.91
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
2.61 USD
Perdita media:
-0.93 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.97 USD (2)
Crescita mensile:
55.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.97 USD (1.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.87% (3.97 USD)
Per equità:
0.03% (0.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|EURUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|133
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|94K
|EURUSD
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.03 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +80.07 USD
Massima perdita consecutiva: -3.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Non ci sono recensioni
