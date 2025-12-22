SegnaliSezioni
Wiro Riwansah

WIROFX

Wiro Riwansah
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
XMGlobal-MT5 9
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
5 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-1.17 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-5.28 USD (1 549 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-16.60
Attività di trading:
9.99%
Massimo carico di deposito:
17.70%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-1.06 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-1.06 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-5.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.28 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.28 USD
Massimale:
5.28 USD (5.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.28% (5.28 USD)
Per equità:
0.79% (0.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# -5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# -1.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -5.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.22 12:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

