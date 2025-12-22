SegnaliSezioni
Farzad Saadatinia

Private Signal Gold

Farzad Saadatinia
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 9%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
13.26 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
29.34 USD (1 475 pips)
Perdita lorda:
-0.39 USD
Vincite massime consecutive:
3 (29.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.34 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.94
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.71%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
160.83
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
75.23
Profitto previsto:
9.78 USD
Profitto medio:
9.78 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
9.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
0.18 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.20% (35.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 1.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.26 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +29.34 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.22 08:32
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.22 08:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 08:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
