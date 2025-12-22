- Crescita
Trade:
36
Profit Trade:
3 (8.33%)
Loss Trade:
33 (91.67%)
Best Trade:
1.42 USD
Worst Trade:
-3.52 USD
Profitto lordo:
1.84 USD (45 pips)
Perdita lorda:
-73.87 USD (865 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.84 USD (3)
Indice di Sharpe:
-1.51
Attività di trading:
74.01%
Massimo carico di deposito:
89.44%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
3 (8.33%)
Short Trade:
33 (91.67%)
Fattore di profitto:
0.02
Profitto previsto:
-2.00 USD
Profitto medio:
0.61 USD
Perdita media:
-2.24 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-73.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.87 USD (33)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.87 USD
Massimale:
73.87 USD (46.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.94% (73.87 USD)
Per equità:
4.93% (4.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|19
|USDCHF
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-43
|USDCHF
|-29
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-582
|USDCHF
|-238
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.42 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +1.84 USD
Massima perdita consecutiva: -73.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
DooFintech-Live 5
|0.31 × 13
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.44 × 19901
|
ICMarketsSC-Live03
|0.60 × 186
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.64 × 2353
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.69 × 401
|
ICMarketsSC-Live19
|0.78 × 291
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-46%
0
0
USD
USD
85
USD
USD
1
100%
36
8%
74%
0.02
-2.00
USD
USD
47%
1:500