SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Stop Loss Master
Evgenii Efimov

Stop Loss Master

Evgenii Efimov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -46%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
3 (8.33%)
Loss Trade:
33 (91.67%)
Best Trade:
1.42 USD
Worst Trade:
-3.52 USD
Profitto lordo:
1.84 USD (45 pips)
Perdita lorda:
-73.87 USD (865 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.84 USD (3)
Indice di Sharpe:
-1.51
Attività di trading:
74.01%
Massimo carico di deposito:
89.44%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
3 (8.33%)
Short Trade:
33 (91.67%)
Fattore di profitto:
0.02
Profitto previsto:
-2.00 USD
Profitto medio:
0.61 USD
Perdita media:
-2.24 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-73.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.87 USD (33)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.87 USD
Massimale:
73.87 USD (46.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.94% (73.87 USD)
Per equità:
4.93% (4.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 19
USDCHF 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -43
USDCHF -29
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -582
USDCHF -238
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.42 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +1.84 USD
Massima perdita consecutiva: -73.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
DooFintech-Live 5
0.31 × 13
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.44 × 19901
ICMarketsSC-Live03
0.60 × 186
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.64 × 2353
MonetaMarkets-Live 6
0.69 × 401
ICMarketsSC-Live19
0.78 × 291
32 più
Non ci sono recensioni
2025.12.22 10:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 08:32
Share of trading days is too low
2025.12.22 08:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 08:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 07:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 07:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 07:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.