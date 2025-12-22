- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
16 (76.19%)
Loss Trade:
5 (23.81%)
Best Trade:
4.18 GBP
Worst Trade:
-24.04 GBP
Profitto lordo:
26.80 GBP (4 056 pips)
Perdita lorda:
-67.37 GBP (7 260 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (14.45 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
14.45 GBP (11)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
273.38%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
10 (47.62%)
Short Trade:
11 (52.38%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-1.93 GBP
Profitto medio:
1.68 GBP
Perdita media:
-13.47 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-67.37 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-67.37 GBP (5)
Crescita mensile:
-32.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.02 GBP
Massimale:
67.37 GBP (76.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.62% (67.37 GBP)
Per equità:
69.10% (53.52 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|11
|NAS100
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|19
|NAS100
|-71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|2.2K
|NAS100
|-5.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.18 GBP
Worst Trade: -24 GBP
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +14.45 GBP
Massima perdita consecutiva: -67.37 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.32 × 19
|
Alpari-MT5
|0.58 × 26
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
ICMarkets-MT5
|1.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|1.93 × 42
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.38 × 1501
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|3.30 × 77
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|4.00 × 1
|
VantageFX-Live
|4.40 × 10
|
Ava-Real 1-MT5
|5.67 × 3
|
XMGlobal-MT5
|7.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|7.63 × 8
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|9.33 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live02
|10.60 × 15
|
Coinexx-Live
|10.90 × 40
|
AmanaCapital-Live
|13.00 × 5
|
OctaFX-Real
|22.00 × 1
Non ci sono recensioni