SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SP Wh
Kades Abdias Ben Mabiala

SP Wh

Kades Abdias Ben Mabiala
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -67%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
16 (76.19%)
Loss Trade:
5 (23.81%)
Best Trade:
4.18 GBP
Worst Trade:
-24.04 GBP
Profitto lordo:
26.80 GBP (4 056 pips)
Perdita lorda:
-67.37 GBP (7 260 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (14.45 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
14.45 GBP (11)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
273.38%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
10 (47.62%)
Short Trade:
11 (52.38%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-1.93 GBP
Profitto medio:
1.68 GBP
Perdita media:
-13.47 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-67.37 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-67.37 GBP (5)
Crescita mensile:
-32.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.02 GBP
Massimale:
67.37 GBP (76.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.62% (67.37 GBP)
Per equità:
69.10% (53.52 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 11
NAS100 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 19
NAS100 -71
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 2.2K
NAS100 -5.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.18 GBP
Worst Trade: -24 GBP
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +14.45 GBP
Massima perdita consecutiva: -67.37 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.32 × 19
Alpari-MT5
0.58 × 26
Eightcap-Live
0.85 × 61
ICMarkets-MT5
1.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
1.93 × 42
Pepperstone-MT5-Live01
2.38 × 1501
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.30 × 77
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
4.00 × 1
VantageFX-Live
4.40 × 10
Ava-Real 1-MT5
5.67 × 3
XMGlobal-MT5
7.33 × 6
XMGlobal-MT5 2
7.63 × 8
RoboForex-Pro
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
9.33 × 9
ForexTimeFXTM-Live02
10.60 × 15
Coinexx-Live
10.90 × 40
AmanaCapital-Live
13.00 × 5
OctaFX-Real
22.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.22 04:29
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 04:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 03:29
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 4.26% of days out of the 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4.26% of days out of the 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 03:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati