- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1 000 626.94 IDR
Worst Trade:
0.00 IDR
Profitto lordo:
1 000 626.94 IDR (2 000 pips)
Perdita lorda:
-35 058.69 IDR
Vincite massime consecutive:
1 (1 000 626.94 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
1 000 626.94 IDR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
27.54
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
28.54
Profitto previsto:
1 000 626.94 IDR
Profitto medio:
1 000 626.94 IDR
Perdita media:
0.00 IDR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 IDR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 IDR (0)
Crescita mensile:
9.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35 058.69 IDR
Massimale:
35 058.69 IDR (0.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 000 626.94 IDR
Worst Trade: -0 IDR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 000 626.94 IDR
Massima perdita consecutiva: -0.00 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni