Shaka Mutaqin Arrifku

Dc 2

Shaka Mutaqin Arrifku
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real7
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1 000 626.94 IDR
Worst Trade:
0.00 IDR
Profitto lordo:
1 000 626.94 IDR (2 000 pips)
Perdita lorda:
-35 058.69 IDR
Vincite massime consecutive:
1 (1 000 626.94 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
1 000 626.94 IDR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
27.54
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
28.54
Profitto previsto:
1 000 626.94 IDR
Profitto medio:
1 000 626.94 IDR
Perdita media:
0.00 IDR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 IDR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 IDR (0)
Crescita mensile:
9.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35 058.69 IDR
Massimale:
35 058.69 IDR (0.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 000 626.94 IDR
Worst Trade: -0 IDR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 000 626.94 IDR
Massima perdita consecutiva: -0.00 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Non ci sono recensioni
2025.12.21 14:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.21 14:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.21 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 14:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
