- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
165
Profit Trade:
108 (65.45%)
Loss Trade:
57 (34.55%)
Best Trade:
157.60 USD
Worst Trade:
-104.00 USD
Profitto lordo:
2 183.98 USD (20 489 pips)
Perdita lorda:
-1 433.32 USD (12 192 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (128.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
187.70 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
3.68
Long Trade:
132 (80.00%)
Short Trade:
33 (20.00%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
4.55 USD
Profitto medio:
20.22 USD
Perdita media:
-25.15 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-101.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-172.30 USD (3)
Crescita mensile:
111.24%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.16 USD
Massimale:
204.10 USD (22.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|165
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.n
|751
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.n
|8.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +157.60 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +128.81 USD
Massima perdita consecutiva: -101.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni