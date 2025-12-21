- Crescita
Trade:
802
Profit Trade:
544 (67.83%)
Loss Trade:
258 (32.17%)
Best Trade:
40.54 USD
Worst Trade:
-162.03 USD
Profitto lordo:
1 527.43 USD (111 975 pips)
Perdita lorda:
-1 463.41 USD (146 371 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (68.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.73 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
11.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
361 (45.01%)
Short Trade:
441 (54.99%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
2.81 USD
Perdita media:
-5.67 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-508.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-508.19 USD (40)
Crescita mensile:
11.11%
Previsione annuale:
134.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
537.12 USD
Massimale:
541.22 USD (53.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.90% (541.22 USD)
Per equità:
12.48% (257.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|800
|XAUUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|227
|XAUUSD
|-163
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-17K
|XAUUSD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.54 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 40
Massimo profitto consecutivo: +68.17 USD
Massima perdita consecutiva: -508.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXCC-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 6
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live09
|0.14 × 14
|
AxioryAsia-02Live
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live06
|0.18 × 33
|
ICMarkets-Live07
|0.20 × 84
|
OrtegaCapital-Server
|0.24 × 106
|
XM.COM-Real 7
|0.47 × 19
|
CFHMarkets-Live1
|0.49 × 63
Trades USDJPY. Makes good profits with little DD. Safe to use.
