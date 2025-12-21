SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Japan 4
Francois Petrus Canosci

Japan 4

0 recensioni
32 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -32%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
802
Profit Trade:
544 (67.83%)
Loss Trade:
258 (32.17%)
Best Trade:
40.54 USD
Worst Trade:
-162.03 USD
Profitto lordo:
1 527.43 USD (111 975 pips)
Perdita lorda:
-1 463.41 USD (146 371 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (68.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.73 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
11.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
361 (45.01%)
Short Trade:
441 (54.99%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
2.81 USD
Perdita media:
-5.67 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-508.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-508.19 USD (40)
Crescita mensile:
11.11%
Previsione annuale:
134.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
537.12 USD
Massimale:
541.22 USD (53.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.90% (541.22 USD)
Per equità:
12.48% (257.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 800
XAUUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 227
XAUUSD -163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -17K
XAUUSD -16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.54 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 40
Massimo profitto consecutivo: +68.17 USD
Massima perdita consecutiva: -508.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXCC-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
OneTrade-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 6
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.13 × 15
ICMarkets-Live09
0.14 × 14
AxioryAsia-02Live
0.15 × 13
ICMarkets-Live06
0.18 × 33
ICMarkets-Live07
0.20 × 84
OrtegaCapital-Server
0.24 × 106
XM.COM-Real 7
0.47 × 19
CFHMarkets-Live1
0.49 × 63
134 più
Trades USDJPY. Makes good profits with little DD. Safe to use.
Non ci sono recensioni
2025.12.21 09:11
A large drawdown may occur on the account again
