Trade:
22
Profit Trade:
22 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
22.11 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
234.25 USD (23 414 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
22 (234.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
234.25 USD (22)
Indice di Sharpe:
1.59
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
21 (95.45%)
Short Trade:
1 (4.55%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
10.65 USD
Profitto medio:
10.65 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
21.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.PRO
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.PRO
|23K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +22.11 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +234.25 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
