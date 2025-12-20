- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
11 (52.38%)
Loss Trade:
10 (47.62%)
Best Trade:
1 003 169.84 IDR
Worst Trade:
-545 241.87 IDR
Profitto lordo:
10 940 838.12 IDR (218 904 pips)
Perdita lorda:
-5 155 642.97 IDR (101 421 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (5 950 597.81 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
5 950 597.81 IDR (6)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
98.81%
Massimo carico di deposito:
15.18%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.89
Long Trade:
16 (76.19%)
Short Trade:
5 (23.81%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
275 485.48 IDR
Profitto medio:
994 621.65 IDR
Perdita media:
-515 564.30 IDR
Massime perdite consecutive:
6 (-3 023 157.08 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-3 023 157.08 IDR (6)
Crescita mensile:
57.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 076 417.31 IDR
Massimale:
3 058 215.48 IDR (23.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.60% (3 044 196.34 IDR)
Per equità:
0.97% (142 934.56 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|583
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|117K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 003 169.84 IDR
Worst Trade: -545 242 IDR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +5 950 597.81 IDR
Massima perdita consecutiva: -3 023 157.08 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
58%
0
0
USD
USD
16M
IDR
IDR
2
0%
21
52%
99%
2.12
275 485.48
IDR
IDR
24%
1:200