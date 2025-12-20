SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Dc 1
Shaka Mutaqin Arrifku

Dc 1

Shaka Mutaqin Arrifku
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 58%
Exness-MT5Real7
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
11 (52.38%)
Loss Trade:
10 (47.62%)
Best Trade:
1 003 169.84 IDR
Worst Trade:
-545 241.87 IDR
Profitto lordo:
10 940 838.12 IDR (218 904 pips)
Perdita lorda:
-5 155 642.97 IDR (101 421 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (5 950 597.81 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
5 950 597.81 IDR (6)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
98.81%
Massimo carico di deposito:
15.18%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.89
Long Trade:
16 (76.19%)
Short Trade:
5 (23.81%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
275 485.48 IDR
Profitto medio:
994 621.65 IDR
Perdita media:
-515 564.30 IDR
Massime perdite consecutive:
6 (-3 023 157.08 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-3 023 157.08 IDR (6)
Crescita mensile:
57.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 076 417.31 IDR
Massimale:
3 058 215.48 IDR (23.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.60% (3 044 196.34 IDR)
Per equità:
0.97% (142 934.56 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 583
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 117K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 003 169.84 IDR
Worst Trade: -545 242 IDR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +5 950 597.81 IDR
Massima perdita consecutiva: -3 023 157.08 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Non ci sono recensioni
2025.12.22 00:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.12.20 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 07:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
