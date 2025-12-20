- Crescita
Trade:
2 262
Profit Trade:
1 468 (64.89%)
Loss Trade:
794 (35.10%)
Best Trade:
7 581.60 USD
Worst Trade:
-2 022.00 USD
Profitto lordo:
102 708.71 USD (713 724 pips)
Perdita lorda:
-57 645.67 USD (681 636 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (205.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 109.67 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.02%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
510
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.85
Long Trade:
1 118 (49.43%)
Short Trade:
1 144 (50.57%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
19.92 USD
Profitto medio:
69.97 USD
Perdita media:
-72.60 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-15 794.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 794.04 USD (14)
Crescita mensile:
9.26%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15 794.04 USD (2.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.10% (15 794.04 USD)
Per equità:
0.01% (58.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|2262
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.UScent
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.UScent
|32K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GinzoNetwork-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
