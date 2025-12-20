SegnaliSezioni
Li Min Lin

Gw002

Li Min Lin
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 9%
GinzoNetwork-Trade
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 262
Profit Trade:
1 468 (64.89%)
Loss Trade:
794 (35.10%)
Best Trade:
7 581.60 USD
Worst Trade:
-2 022.00 USD
Profitto lordo:
102 708.71 USD (713 724 pips)
Perdita lorda:
-57 645.67 USD (681 636 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (205.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 109.67 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.02%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
510
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.85
Long Trade:
1 118 (49.43%)
Short Trade:
1 144 (50.57%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
19.92 USD
Profitto medio:
69.97 USD
Perdita media:
-72.60 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-15 794.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 794.04 USD (14)
Crescita mensile:
9.26%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15 794.04 USD (2.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.10% (15 794.04 USD)
Per equità:
0.01% (58.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.UScent 2262
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.UScent 45K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.UScent 32K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 581.60 USD
Worst Trade: -2 022 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +205.07 USD
Massima perdita consecutiva: -15 794.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GinzoNetwork-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

forge ahead
Non ci sono recensioni
2025.12.20 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
