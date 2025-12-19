SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LT 1
Sergey Lazarenko

LT 1

Sergey Lazarenko
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
VantageInternational-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.82 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.82 USD (31 pips)
Perdita lorda:
-0.27 USD
Vincite massime consecutive:
1 (1.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.82 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
38.92%
Massimo carico di deposito:
3.45%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
5.74
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
6.74
Profitto previsto:
1.82 USD
Profitto medio:
1.82 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.27 USD
Massimale:
0.27 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.41% (2.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD+ 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD+ 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD+ 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.82 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.82 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.19 22:35
Share of trading days is too low
2025.12.19 22:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 20:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 20:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 20:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 20:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LT 1
30USD al mese
0%
0
0
USD
525
USD
0
0%
1
100%
39%
6.74
1.82
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.