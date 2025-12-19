SegnaliSezioni
Sulastio Halim

LastDayTrade

Sulastio Halim
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
24.04 USD
Worst Trade:
-5.82 USD
Profitto lordo:
108.31 USD (4 054 pips)
Perdita lorda:
-5.82 USD (75 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (108.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.31 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
103.65%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
17.61
Long Trade:
10 (90.91%)
Short Trade:
1 (9.09%)
Fattore di profitto:
18.61
Profitto previsto:
9.32 USD
Profitto medio:
10.83 USD
Perdita media:
-5.82 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.82 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.82 USD (1.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.22% (5.82 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
GBPUSD 1
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 94
GBPUSD 14
USDJPY -6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.9K
GBPUSD 148
USDJPY -75
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.04 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +108.31 USD
Massima perdita consecutiva: -5.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Day Trade / Swing Trade
Non ci sono recensioni
2025.12.19 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 18:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.19 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 18:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
