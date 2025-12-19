- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
31 (73.80%)
Loss Trade:
11 (26.19%)
Best Trade:
8.15 USD
Worst Trade:
-12.64 USD
Profitto lordo:
73.57 USD (34 160 pips)
Perdita lorda:
-43.03 USD (14 957 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (28.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.29 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
19.26%
Massimo carico di deposito:
6.48%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
16 (38.10%)
Short Trade:
26 (61.90%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
2.37 USD
Perdita media:
-3.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.73 USD (3)
Crescita mensile:
12.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.75 USD
Massimale:
18.75 USD (7.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.64% (18.75 USD)
Per equità:
1.15% (3.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|35
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|GBPUSD
|-277
|EURUSD
|70
|USDJPY
|103
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.15 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +28.29 USD
Massima perdita consecutiva: -16.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.57 × 1194
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.63 × 102
|
Exness-Real16
|3.12 × 41
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.59 × 96
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
XMTrading-Real 12
|10.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
RoboForex-ProCent-8
|72.59 × 37
Gold Tower:
- Trading only Gold / XAUUSD
- A trading EA with a good room for SL, short TP and a trailing SL.
- No Martingale
- No Grid
- No Recovery
- No Steplot
Good spreads, instant deposit and withdrawals:
https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml
You may contact me on Telegram:
t.me/rocketfinder
