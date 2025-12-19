SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Tower
Arnold Reyes

Gold Tower

Arnold Reyes
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
Exness-Real17
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
31 (73.80%)
Loss Trade:
11 (26.19%)
Best Trade:
8.15 USD
Worst Trade:
-12.64 USD
Profitto lordo:
73.57 USD (34 160 pips)
Perdita lorda:
-43.03 USD (14 957 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (28.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.29 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
19.26%
Massimo carico di deposito:
6.48%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
16 (38.10%)
Short Trade:
26 (61.90%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
2.37 USD
Perdita media:
-3.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.73 USD (3)
Crescita mensile:
12.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.75 USD
Massimale:
18.75 USD (7.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.64% (18.75 USD)
Per equità:
1.15% (3.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 38
GBPUSD 2
EURUSD 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 35
GBPUSD -7
EURUSD 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 19K
GBPUSD -277
EURUSD 70
USDJPY 103
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.15 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +28.29 USD
Massima perdita consecutiva: -16.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real17
0.57 × 1194
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.63 × 102
Exness-Real16
3.12 × 41
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
ICMarketsSC-Live11
4.60 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
5.59 × 96
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
72.59 × 37
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Gold Tower:

- Trading only Gold / XAUUSD

- A trading EA with a good room for SL, short TP and a trailing SL. 

- No Martingale

- No Grid

- No Recovery

- No Steplot


Good spreads, instant deposit and withdrawals:

https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml


You may contact me on Telegram:

t.me/rocketfinder


Non ci sono recensioni
2025.12.19 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Tower
30USD al mese
12%
0
0
USD
276
USD
2
100%
42
73%
19%
1.70
0.73
USD
8%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.