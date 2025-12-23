- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
9 (52.94%)
Loss Trade:
8 (47.06%)
Best Trade:
148.15 USD
Worst Trade:
-35.00 USD
Profitto lordo:
428.05 USD (21 768 pips)
Perdita lorda:
-162.00 USD (9 125 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (428.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
428.05 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.50%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.84
Long Trade:
12 (70.59%)
Short Trade:
5 (29.41%)
Fattore di profitto:
2.64
Profitto previsto:
15.65 USD
Profitto medio:
47.56 USD
Perdita media:
-20.25 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-144.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-144.75 USD (7)
Crescita mensile:
88.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
144.75 USD
Massimale:
144.75 USD (48.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.25% (144.75 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|11
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NQ100.R
|-122
|XAUUSD
|388
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NQ100.R
|-2.8K
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +148.15 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +428.05 USD
Massima perdita consecutiva: -144.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
