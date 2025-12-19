SegnaliSezioni
Donatien Kamel Junior Ndikum Noupayo

The killer Prime

Donatien Kamel Junior Ndikum Noupayo
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
Axi-US51-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
102 (80.95%)
Loss Trade:
24 (19.05%)
Best Trade:
29.71 USD
Worst Trade:
-48.66 USD
Profitto lordo:
438.11 USD (31 223 pips)
Perdita lorda:
-189.67 USD (9 351 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (92.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.65 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.58%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.22
Long Trade:
78 (61.90%)
Short Trade:
48 (38.10%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
1.97 USD
Profitto medio:
4.30 USD
Perdita media:
-7.90 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.66 USD (1)
Crescita mensile:
13.42%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.80 USD
Massimale:
58.87 USD (9.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.26% (58.87 USD)
Per equità:
1.14% (14.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 63
XAUUSD 42
EURUSD 21
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 26
XAUUSD 194
EURUSD 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.6K
XAUUSD 20K
EURUSD 599
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.71 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +92.07 USD
Massima perdita consecutiva: -12.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US51-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

A signal for test!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The killer Prime
30USD al mese
25%
0
0
USD
1.2K
USD
11
99%
126
80%
100%
2.30
1.97
USD
5%
1:500
Copia

