- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
102 (80.95%)
Loss Trade:
24 (19.05%)
Best Trade:
29.71 USD
Worst Trade:
-48.66 USD
Profitto lordo:
438.11 USD (31 223 pips)
Perdita lorda:
-189.67 USD (9 351 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (92.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.65 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.58%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.22
Long Trade:
78 (61.90%)
Short Trade:
48 (38.10%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
1.97 USD
Profitto medio:
4.30 USD
Perdita media:
-7.90 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.66 USD (1)
Crescita mensile:
13.42%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.80 USD
Massimale:
58.87 USD (9.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.26% (58.87 USD)
Per equità:
1.14% (14.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|63
|XAUUSD
|42
|EURUSD
|21
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|26
|XAUUSD
|194
|EURUSD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.6K
|XAUUSD
|20K
|EURUSD
|599
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.71 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +92.07 USD
Massima perdita consecutiva: -12.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US51-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
A signal for test!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
25%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
11
99%
126
80%
100%
2.30
1.97
USD
USD
5%
1:500