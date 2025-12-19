SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Pure Breakout Pro
Hyeontag Jeong

Pure Breakout Pro

Hyeontag Jeong
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
9.08 EUR
Worst Trade:
-6.52 EUR
Profitto lordo:
41.45 EUR (14 081 pips)
Perdita lorda:
-24.89 EUR (8 453 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (22.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
22.32 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
22.17%
Massimo carico di deposito:
73.21%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
2.26
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
1.51 EUR
Profitto medio:
5.92 EUR
Perdita media:
-6.22 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-6.52 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6.52 EUR (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.52 EUR
Massimale:
7.33 EUR (3.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.64% (7.33 EUR)
Per equità:
1.88% (3.76 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 8
US30 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 28
US30 -9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 8.3K
US30 -2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.08 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.52 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 131
Tickmill-Live
0.00 × 4
Bybit-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.12.19 14:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.19 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 13:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 12:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 12:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 12:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pure Breakout Pro
30USD al mese
8%
0
0
USD
217
EUR
1
100%
11
63%
22%
1.66
1.51
EUR
4%
1:500
