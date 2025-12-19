- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
9.08 EUR
Worst Trade:
-6.52 EUR
Profitto lordo:
41.45 EUR (14 081 pips)
Perdita lorda:
-24.89 EUR (8 453 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (22.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
22.32 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
22.17%
Massimo carico di deposito:
73.21%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
2.26
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
1.51 EUR
Profitto medio:
5.92 EUR
Perdita media:
-6.22 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-6.52 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6.52 EUR (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.52 EUR
Massimale:
7.33 EUR (3.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.64% (7.33 EUR)
Per equità:
1.88% (3.76 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|8
|US30
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|28
|US30
|-9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|8.3K
|US30
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.08 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.52 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 131
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|15.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
217
EUR
EUR
1
100%
11
63%
22%
1.66
1.51
EUR
EUR
4%
1:500