Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
The Gold Oracle
M1 & M5 Gold Trading Signals (XAUUSD)
The Gold Oracle delivers high-precision buy & sell signals on XAUUSD, using M5 for market direction and M1 for exact scalping entries.
Built for performance — not gambling.
▫️ Deep technical analysis
▫️ Automatic news filtering
▫️ Volatility-adaptive market conditions
⚙️ No martingale. No grid. No risky strategies.
Only clean, intelligent trading logic.
🔹 ECN account required (low spread & fast execution)
🔹 Works with small accounts (from $50, 1:500 leverage)
🔹 Clear TP & controlled risk
🔹 One-direction trading only
📈 Monthly profit potential: 50% – 400%+ (market-dependent)
📉 Maximum drawdown: 25–35% over 2 years
Simple signals. Professional logic. Gold only.