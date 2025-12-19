SegnaliSezioni
Albert Kuipers

The gold Oracle

Albert Kuipers
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
22 (88.00%)
Loss Trade:
3 (12.00%)
Best Trade:
11.91 USD
Worst Trade:
-12.25 USD
Profitto lordo:
49.53 USD (2 561 pips)
Perdita lorda:
-16.38 USD (1 426 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (38.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.92 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
2.16
Long Trade:
21 (84.00%)
Short Trade:
4 (16.00%)
Fattore di profitto:
3.02
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
2.25 USD
Perdita media:
-5.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.37 USD (2)
Crescita mensile:
56.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.77 USD
Massimale:
15.37 USD (22.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 33
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.91 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.92 USD
Massima perdita consecutiva: -15.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
The Gold Oracle

M1 & M5 Gold Trading Signals (XAUUSD)

The Gold Oracle delivers high-precision buy & sell signals on XAUUSD, using M5 for market direction and M1 for exact scalping entries.

Built for performance — not gambling.

▫️ Deep technical analysis
▫️ Automatic news filtering
▫️ Volatility-adaptive market conditions

⚙️ No martingale. No grid. No risky strategies.
Only clean, intelligent trading logic.

🔹 ECN account required (low spread & fast execution)
🔹 Works with small accounts (from $50, 1:500 leverage)
🔹 Clear TP & controlled risk
🔹 One-direction trading only

📈 Monthly profit potential: 50% – 400%+ (market-dependent)
📉 Maximum drawdown: 25–35% over 2 years

Simple signals. Professional logic. Gold only.


Non ci sono recensioni
2025.12.19 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 12:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
