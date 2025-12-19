- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
9.19 EUR
Worst Trade:
-0.90 EUR
Profitto lordo:
23.02 EUR (1 378 pips)
Perdita lorda:
-0.90 EUR (44 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (18.88 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
18.88 EUR (3)
Indice di Sharpe:
1.35
Attività di trading:
71.03%
Massimo carico di deposito:
15.12%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
24.58
Long Trade:
5 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
25.58
Profitto previsto:
4.42 EUR
Profitto medio:
5.76 EUR
Perdita media:
-0.90 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.90 EUR (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.90 EUR (0.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.44% (0.90 EUR)
Per equità:
5.75% (11.74 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
