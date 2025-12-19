- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
29.49 SGD
Worst Trade:
0.00 SGD
Profitto lordo:
44.43 SGD (1 282 pips)
Perdita lorda:
-1.19 SGD
Vincite massime consecutive:
6 (44.43 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
44.43 SGD (6)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
57.25%
Massimo carico di deposito:
7.94%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
41.18
Long Trade:
5 (83.33%)
Short Trade:
1 (16.67%)
Fattore di profitto:
37.34
Profitto previsto:
7.41 SGD
Profitto medio:
7.41 SGD
Perdita media:
0.00 SGD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 SGD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 SGD (0)
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 SGD
Massimale:
1.05 SGD (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 SGD)
Per equità:
0.74% (1.05 SGD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|5
|GER40
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|34
|GER40
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|832
|GER40
|450
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
- Microtrading Indices and Gold
