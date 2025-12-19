SegnaliSezioni
Thomas Gerd Kuenzel

FPMMICTRD

Thomas Gerd Kuenzel
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
29.49 SGD
Worst Trade:
0.00 SGD
Profitto lordo:
44.43 SGD (1 282 pips)
Perdita lorda:
-1.19 SGD
Vincite massime consecutive:
6 (44.43 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
44.43 SGD (6)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
57.25%
Massimo carico di deposito:
7.94%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
41.18
Long Trade:
5 (83.33%)
Short Trade:
1 (16.67%)
Fattore di profitto:
37.34
Profitto previsto:
7.41 SGD
Profitto medio:
7.41 SGD
Perdita media:
0.00 SGD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 SGD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 SGD (0)
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 SGD
Massimale:
1.05 SGD (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 SGD)
Per equità:
0.74% (1.05 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 5
GER40 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 34
GER40 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 832
GER40 450
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.49 SGD
Worst Trade: -0 SGD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +44.43 SGD
Massima perdita consecutiva: -0.00 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

- Microtrading Indices and Gold
Non ci sono recensioni
2025.12.19 10:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 10:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FPMMICTRD
30USD al mese
43%
0
0
USD
143
SGD
1
33%
6
100%
57%
37.33
7.41
SGD
1%
1:500
