Thi Ngoc Linh Le

Ngoc Linh Saigon

Thi Ngoc Linh Le
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
Exness-MT5Real18
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
2 (22.22%)
Loss Trade:
7 (77.78%)
Best Trade:
2.64 USD
Worst Trade:
-31.65 USD
Profitto lordo:
4.35 USD (869 pips)
Perdita lorda:
-65.71 USD (175 058 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.64 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.62
Attività di trading:
163.88%
Massimo carico di deposito:
3.65%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.07
Profitto previsto:
-6.82 USD
Profitto medio:
2.18 USD
Perdita media:
-9.39 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-61.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.59 USD (5)
Crescita mensile:
-5.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.36 USD
Massimale:
63.07 USD (5.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.91% (62.79 USD)
Per equità:
2.89% (30.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 5
ETHUSDm 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm -61
ETHUSDm -1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm -174K
ETHUSDm -117
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.64 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2.64 USD
Massima perdita consecutiva: -61.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

dòng chảy , xu hướng
Non ci sono recensioni
2025.12.20 09:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.20 08:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 15:29
Share of trading days is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 09:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
