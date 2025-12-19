- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
2 (22.22%)
Loss Trade:
7 (77.78%)
Best Trade:
2.64 USD
Worst Trade:
-31.65 USD
Profitto lordo:
4.35 USD (869 pips)
Perdita lorda:
-65.71 USD (175 058 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.64 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.62
Attività di trading:
163.88%
Massimo carico di deposito:
3.65%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.07
Profitto previsto:
-6.82 USD
Profitto medio:
2.18 USD
Perdita media:
-9.39 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-61.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.59 USD (5)
Crescita mensile:
-5.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.36 USD
Massimale:
63.07 USD (5.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.91% (62.79 USD)
Per equità:
2.89% (30.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|5
|ETHUSDm
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|-61
|ETHUSDm
|-1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|-174K
|ETHUSDm
|-117
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.64 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2.64 USD
Massima perdita consecutiva: -61.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
